Plus 32,2 Prozent – mehr Arbeitslose als im Vorjahr

In Luxemburg waren am 30. Juni diesen Jahres 19.876 Einwohner auf der Suche nach Arbeit. Das teilt die Adem am Montagmorgen mit. Dies sei ein Plus von 4839 Menschen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und entspricht einem Anstieg von 32,2 Prozent. Die Statistikexperten des Statec haben eine saisonbereinigte Arbeitslosenquote von 7 Prozent errechnet. Die Zahl der arbeitssuchenden ist im Vergleich zum Mai 2020 jedoch leicht rückläufig.

Den Anstieg erklärt die Arbeitsagentur damit, dass im Juni weniger Menschen in Luxemburg in Rente gegangen seien. Das sich Menschen als neu Arbeitssuchend registriert habe dagegen nur einen geringen Einfluss gehabt. So habe man im Juni 1898 neue Akten für ansässige Arbeitslose eröffnet, 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig konnte die Agentur weniger Menschen erfolgreich in einen neuen Job bringen. Wurden im Juni 2019 noch 2611 Akten nach erfolgreicher Vermittlung geschlossen, waren es in diesem Jahr nur 1487 Fälle.

10.236 Menschen beziehen Arbeitslosengeld

Die Zahl der ansässigen Arbeitslosen, die das volle Arbeitslosengeld beziehen, ist im Vergleich zum letzten Jahr um 42 Prozent gestiegen. 3030 Menschen mehr als 2019 beziehen demnach Arbeitslosengeld, insgesamt sind 10.236 Menschen in Luxemburg von staatlichen Transferleistungen abhängig. Gleichzeitig befanden sich im Juni 2020 246 weniger Menschen in einer Maßnahme, die sie bei der Aussicht auf einen neuen Arbeitsplatz unterstützen soll. Ein Grund dafür könnte sein, dass wegen der Corona-Pandemie derzeit weniger Maßnahmen angeboten werden.

Die Luxemburger Wirtschaft meldet im Juni einen geringeren Bedarf an Arbeitskräften. Im Juni konnten Arbeitgeber im Großherzogtum 3003 offene Stellen anbieten, 16,5 Prozent weniger als noch im Juni 2019. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet dies jedoch einen Anstieg von 30 Prozent, im Mai waren 694 Stellen weniger vakant.

