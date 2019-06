Schule für «künstliche Intelligenz» startet

Seit Donnerstag, 20. Juni, gibt es eine Akademie für künstliche Intelligenz in Luxemburg. Das Beratungsunternehmen für innovative Technologien Devoteam hat sich hierzu mit Microsoft zusammengeschlossen, unterstützt wird sie von Digital Luxembourg, einer Initiative der Regierung, und dem Ministerium für öffentliche Arbeit. Die ersten Kurse der AI Academy werden im September vor 16 Teilnehmern stattfinden.

Diese richten sich an Studenten, Berufstätige und auch Arbeitssuchende, die sich in diesem schnell wachsenden und sich entwickelnden Sektor einige Fertigkeiten aneignen wollen. «So können sie auf den Mangel an solchen Fertigkeiten, was künstliche Intelligenzen anbelangt, auf dem luxemburgischen Markt reagieren», heißt es vonseiten von Devoteam.

Kurse für alle Bedürfnisse

Je nach Profil seien Schulungen geplant. So werde es eine «grundlegende» Einführung für Menschen geben, die völlig unerfahren in dem Bereich sind. Dann einen Fortgeschrittenenkurs, um vertiefende Kenntnisse zu erlangen. Ein letzter Kurs ist für Unternehmensleiter gedacht, die in der Lages ein sollen, «die Werksstrategie einer künstlichen Intelligenz zu verstehen, diese zu definieren und umzusetzen».

Die Regierung hatte für diesen Bereich Ende Mai eine Innovationsstrategie vorgestellt, die darauf abzielt, eine weltweit führende Position in diesem Gebiet einzunehmen.

