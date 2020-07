Jung-​​Unternehmer verkauft Masken «made in Belair»

Pablo Flores ist 23 Jahre alt und hatte während des Lockdowns die Idee, eine eigene Masken-Kollektion «Made in Luxembourg» zu starten. «5000 'Lysis'-Masken sind an Gastronomen verkauft worden, die etwas Eleganteres als Einwegmasken suchten», sagt der junge Unternehmer, der gerade sein BTS in Marketing und Handel am ECG bestanden hat. «Unser gesamter Lagerbestand, der im Bezirk Belair hergestellt wurde, ist weg, und wir haben nur noch einen sehr kleinen Teil übrig, den wir mit anderen Produkten aus unserer Kollektion anbieten werden.»

Für Pablo ist dies erst der Anfang. Nach den T-Shirts mit dem Stempel «Oh Shit, my mask!» sind es nun die fluoreszierenden «Summer short» und die Bobs, die auf seinem Online-Shop Lysis.Lu gekauft werden. «Druck, Veredelung und Stickerei werden in unseren Werkstätten zusammen mit meinem Mitarbeiter durchgeführt, und das funktioniert sehr gut», erklärt der Jung-Unternehmer.

(fl/L'essentiel)