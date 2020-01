Kommunen sollen mehr Freiheiten bekommen

Die staatliche Kontrolle über die Gemeinden war immer wieder ein Zankapfel zwischen Regierung und Kommunen. Mit der sogenannten «tutelle administrative» will Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) das Verhältnis zwischen Staat und Gemeinden nun entschärfen. Gleich zu Beginn stellt sie jedoch klar, dass am Grundprinzip nicht gerüttelt werden soll: «Es geht nicht darum, die Aufsicht der Regierung über die Kommunen grundsätzlich in Frage zu stellen.» Aber durch die Reform des Gemeindegesetz soll das, schwerfällige und wenig effektive Verfahren, schlanker und moderner werden. Bofferding strebt mehr Autonomie für die Entscheider auf lokaler Ebene an.

Bisher mussten viele Entscheidungen auf kommunaler Ebene durch Ministerien oder sogar vom Großherzog bestätigt und ihre Rechtmäßigkeit kontrolliert werden. Der bürokratische Aufwand hat zahlreiche Projekte verzögert. Diese Probleme sollen künftig verschwinden. «Die Aufsicht wird erleichtert und es werden weniger Genehmigungen notwendig sein», sagte Taina Bofferding am Donnerstag bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfes. Sie hoffe, dass er «schnell» umgesetzt wird.

Der Staat will «Berater und Partner» sein

Die Gemeinden werden künftig nur noch ihre wichtigsten finanziellen oder planerischen Maßnahmen vorlegen müssen. Innerhalb von drei Monaten soll die übergeordnete Behörde über die Vorlage entscheiden. Bauvorhaben müssen die Gemeinden erst ab einer Million Euro von staatlicher Seite genehmigen lassen. Bisher lag die Schwelle bei 500.000 Euro. Nach Ansicht der Ministerin soll der Staat «Kontrolleur» bleiben, aber auch «Berater und Partner» der Gemeinden sein.

Der Ablauf des Verfahrens soll durch Digitalisierung vereinfacht werden. Das Innenministerium trage alleine den gesamten Verwaltungsaufwand bei der Kommunalaufsicht, erläutert die Ministerin die Belastung ihres Hauses, das zurzeit an einer Ethik-Charta für gewählte Gemeindevertreter arbeite.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)