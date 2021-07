Esch genehmigt keine Nuit blanche für das EM-​​Finale

Die Bilder der jubelnden Menschenmenge, die am Dienstagabend in Esch/Alzette Italiens Einzug ins EM-Finale feierte, hat Fragen bezüglich Einhaltung der Gesundheitsvorschriften aufgeworfen. Für Georges Mischo, den Bürgermeister von Esch, «liegt die Verantwortung bei etwaigen Mängeln beim Organisator der CovidCheck-Veranstaltung» – in diesem Fall beim Café Italia.

Der Bürgermeister habe nicht vor, im Vorfeld des EM-Finales mit italienischer Beteiligung am Sonntag etwas zu ändern. «Wir werden die Rue Mandela für den Verkehr sperren und Bänke und Tische bereitstellen. So wie wir es am Dienstag getan haben», sagte Georges Mischo. Einem anderen Wunsch des Veranstalters stimmte er jedoch nicht zu: «Wir haben uns geweigert, eine Nuit blanche zu genehmigen», sagt er, «denn die Öffnung von Bars bis 3 Uhr morgens würde Leute stören, die sich nicht für Fußball interessieren.»

Keine besonderen Vorkehrungen für das Finale

In Düdelingen erfolge die Übertragung des EM-Finalspiels auf der Großleinwand in ‹Op der Schmelz› «nach dem vom Gesundheitsministerium genehmigten Konzept», sagt Bürgermeister Dan Biancalana. «Am Dienstag waren etwa 250 Leute da, die Hälfte der Kapazität des Veranstaltungsortes», gibt er an, «das gleiche Konzept wird auch für das Finale am Sonntag angewandt.»

Auch die großherzoglich Polizei plant ihren Angaben nach derzeit keine besonderen Vorkehrungen für das EM-Finale, zumal die Nacht von Dienstag auf Mittwoch «ruhig» gewesen sei.

