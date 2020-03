Luxemburgs Untergrund wird kartografiert

Auf dem Gelände des Square Mile-Parkplatzes in Esch-Belval war am Montag eine kleine Maschine im Einsatz, die einem Rasenmäher zum Verwechseln ähnlich sah: Ein Georadargerät. «Dieses Gerät ist mit einem GPS-Sensor und einem Radar ausgestattet», erklärt Thierry Hoffmann, Direktor der Firma GlobeZenit Luxemburg.

«Dank dem GPS wissen wir, wo wir uns auf dem Globus befinden und dank des Radars können wir Informationen über den Untergrund gewinnen. So wissen wir, wo sich Hohlräume befinden oder Kanäle und Leitungen verlaufen. Anhand dieser Informationen können wir dann eine Karte des Untergrunds erstellen.» Für zukünftige Bauprojekte ist das extrem wichtig. Auf dem Gelände sollen in naher Zukunft sechs neue Gebäude entstehen.

Mit dem Bau-Boom in Luxemburg und dem Erschließen ehemaliger Industriebrachen ist es unerlässlich geworden, ein Kataster des Untergrunds zu erstellen, um jegliche Unfälle oder Probleme bei Erdarbeiten zu vermeiden. «Wir versuchen festzustellen, ob es Gefahren für zukünftige Bauvorhaben gibt» so Hoffmann. Diese Informationen würden dann den Architektur- und Ingenieurbüros zur Verfügung gestellt, die an den Projekten arbeiten.

Dank der Georadargeräte können Vermessungsingenieure nun Zeit und Geld sparen. Ohne auch nur einen Bagger in Bewegung zu setzen, sind sie in der Lage, Kanalsysteme, Leitungen, Metall- sowie Betonelemente oder auch unterirdische Tunnel zu erkennen. «In den kommenden Jahren werden wir mit den vielen umzuwandelnden Industriestandorten viel Arbeit haben, vor allem im Süden des Landes», erklärt Hoffman und fügt hinzu: «In Schifflingen oder Esch/Alzette stecken die Böden voller Probleme, von denen wir nichts wissen. Mit dem Radar können wir alles aufspüren, was sich seit mehr als hundert Jahren unter der Erde befindet.»

(fl/L'essentiel)