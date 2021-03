Nächste große Test-​​Phase kostet 43 Millionen Euro

Mehr als drei Millionen Test-Einladungen wurden verschickt, 804.747 Tests wurden durchgeführt und 6850 Corona-Infektionen in den Drive-Ins festgestellt, ganz zu schweigen von den 767 Fällen (35.666 Tests), die von den mobilen Teams aufgedeckt wurden: Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat am Donnerstagmorgen mit Thomas Dentzer (Gesundheitsdirektion) und Paul Wilmes (Covid19-Taskforce) eine Bilanz über die zweite Phase des Large Scale Testings gezogen. Diese lief vom 7. September 2020 bis zum 7. März 2021. Im gleichen Zeitraum wurden auch 11.067 Antikörper-Tests durchgeführt, wobei 945 Proben positiv waren. Diese Rate stieg zwischen November und März von sechs Prozent auf 12 Prozent.

Die dritte Phase des Large Scale Testings beginnt nun am 25. März und wird bis zum 15. Juli dauern, mit einer möglichen Verlängerung bis zum 15. September. Die Kosten dafür belaufen sich auf 42,83 Millionen Euro, im Falle einer Verlängerung gar auf 62,24 Millionen, so Lenert. Bis zu 53.000 Tests pro Woche werden damit möglich sein. Außerdem wird sich das serologische Screening mit neuen Tests, die die Menge der Antikörper (und die Auswirkungen der Impfung) aufzeigen, und der Analyse von Bluttropfen anstelle von Bluttests weiterentwickeln.

Von Regierungs-Seite setzt man außerdem auf die Ergänzung durch Schnelltests, die bereits in verschiedenen Einrichtungen eingesetzt und bald auch in Apotheken möglich sein werden. Nach den Osterferien soll der Einsatz von stark vereinfachten Schnelltests zudem in den Schulen zum Standard-Prozedere werden. Ähnliches sei auch für Unternehmen im Land möglich. Verschiedene Pilotprojekte seien bereits geplant, so die Gesundheitsministerin.

(nm/L'essentiel)