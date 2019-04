«Der Krieg in Syrien ist noch nicht vorbei»

Der Bürgerkrieg gilt als vorüber und die Lage in Syrien hat sich nahezu komplett stabilisiert. Die Stadt Idlib ist zum letzten Zufluchtsort syrischer Aufständischer geworden. Der Wiederaufbau läuft. Auf die parlamentarische Anfrage von Fernand Kartheiser (ADR) hin machte Außenminister Jean Asselborn am Donnerstag die Position des luxemburgischen Staates bei der Frage deutlich, ob syrische Flüchtlinge nun zurück in ihre Heimat geschickt werden können.

Der Außenminister schreibt in seiner Antwort, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht beabsichtige, am Internationalen Schutz der 1820 in Luxemburg lebenden Syrer zu rütteln. Luxemburg vertrete in dieser Sache die gemeinsame Position der Europäischen Union, nämlich, dass der Krieg in Syrien noch nicht vorbei sei. Zwar seien die Kampfhandlungen weniger geworden, «aber die seit 2011 herrschende Diktatur unterdrückt bis heute auf brutalste Weise ihre eigene Bevölkerung». Daher seien die Bedingungen für eine Rückkehr der Flüchtlinge nicht gegeben. «Es steht aber jedem Flüchtling frei, nach Syrien zurückzukehren.»

7,5 Millionen Euro Hilfe pro Jahr

Asselborn bezieht sich auch auf Länder wie Frankreich oder Deutschland, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Bevor in Syrien keine neue Verfassung erarbeitet werde, wie es die UN-Resolution 2254 vorsieht, «wird kein europäisches Land die Leute zurückschicken».

Auch das zugesprochene Recht auf Familienzusammenführung werde den betroffenen Flüchtlingen nicht nachträglich aberkannt werden, so der Außenminister weiter.

Seit der Geberkonferenz für Syrien 2016 belaufe sich die Humanitäre Hilfe Luxemburgs auf 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Diese Summe solle bis mindestens nächstes Jahr beibehalten werden.

(Franziska Jäger/L'essentiel)