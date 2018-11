120 Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Der Wald liegt in einem sehr steilen Hang, was ein Problem für die Stabilität der Bäume darstellen kann», erklärt Michel Leytem, Bezirksleiter der Naturverwaltung (ANF). «Unsere Aktion zielt darauf ab, die stärksten Bäume zu fördern und die schwächeren zu entfernen, die eine Gefahr darstellen könnten.»

Bei den Arbeiten an den Hängen am Tawioun wurden etwa 120 Bäume gefällt, die sich auf eine Fläche von fünf Hektar verteilten. Seit dem 22. Oktober ist der Zugang zu den Waldgebieten zwischen den Stadtteilen Cents und Neudorf für die Öffentlichkeit gesperrt. «Wenn wir die geschwächten Bäume nicht fällen, besteht die Gefahr, dass sie umstürzen und die darunter liegenden Häuser in Neudorf schwer beschädigen», erklärt Michel Leytem.

Aufgrund des steilen Geländes haben lokale Forstunternehmen die luxemburgische Firma «Skyline Logging» beauftragt, die gefährlichen Arbeiten an den steilen Hängen mit einem mobilen Seilkran zu erledigen.

Die Bäume werden nicht völlig umsonst gefällt. «Holz ist ein edles Material und muss weise eingesetzt werden. Die Stämme werden für die Möbelindustrie verwendet, der Rest geht an die Papierindustrie», berichtet der Bezirksleiter der ANF. Die Arbeiten werden «im Zeitraum um den 16. November» abgeschlossen sein.

(Ana Martins/L'essentiel)