Diätmittel als Risiko für die Gesundheit

In Zeitschriften, im Fernsehen, auf der Straße: Überall sehen wir den perfekten Körper. In der Regel ist dieser mit einer gehörigen Portion Selbstdisziplin verbunden, mit gesunder Ernährung und Sport. Was aber, wenn es auch einfacher geht? Die Hersteller angebliche Schlankmacher werben immer wieder mit diesem Versprechen: Die Traumfigur erreichen, ohne sich groß anzustrengen.

Die Umsätze der Unternehmen, die solche Pillen und Pulver verkaufen, sind hervorragend. Aber solche «rein kommerziellen Angebote haben ihre Schattenseite», wie das luxemburgische Gesundheitsministerium mitteilt. «Bestimmte Präparate können kurzfristig den Stoffwechsel ankurbeln. Sie haben aber keinen Einfluss auf die Essgewohnheiten der Betroffenen.» Wer langfristig etwas erreichen will, muss genau dort etwas verändern. Das Ministerium empfiehlt daher Konzepten wie «Comme j'aime» und «Weight Watchers».

Strenge Kontrollen

Zahlreiche Schlankheitskuren «vernachlässigen ihre erzieherische Rolle völlig, sind einseitig, teuer und nicht mit einer gesunden Ernährung vereinbar», so das Ministerium. Ein solcher Ansatz könne im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit nicht unterstützt werden.

Verbieten könne man solche Diätmittel nicht, allerdings den Markt regulieren. Er unterliegt strengen Kontrollen, erklärt die Abteilung für Lebensmittelsicherheit des Ministeriums.

(nc/L'essentiel)