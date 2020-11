Luxemburger Firmen plagt die Zukunftsangst

Die Unternehmen Luxemburgs blicken mit gemischten Gefühlen und Ungewissheit in die Zukunft, wie das letzte Konjunkturbarometer der Luxemburger Handelskammer zeigt. Dies geht aus einer Umfrage mit insgesamt 560 Unternehmen mit mindestens sechs Mitarbeitern hervor. Diese wurde zwischen dem 14. September und dem 2. Oktober 2020 durchgeführt und bestätigt die «schwierige Situation», in welcher sich die Wirtschaft des Großherzogtums befindet.

Der Wert des Konjunkturbarometers bleibt mit 45 Punkten (von 100) wie im ersten Semester weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im Vergleich lag dieser Wert im vergangenen Jahr noch bei 62. «Rund 60 Prozent der befragten Unternehmen haben in den vergangenen sechs Monaten einen Rückgang ihrer Umsätze verzeichnet. Mehr als ein Drittel aller Unternehmen glaubt, dass dies im ersten Semester 2021 anhalten wird», so die Handelskammer. Investitions- und Rentabilitätsprognosen dürften jedoch weiterhin stabil bleiben. Im Bereich Beschäftigung sehe die Situation besser aus. Trotz der erwarteten geringen Aktivität dürfte der Personalbedarf in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich unverändert bleiben.

Während vorher der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als Hauptsorge der Unternehmen galt, beunruhigen nun die Arbeitskosten mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen. 42 Prozent machen sich indes Sorgen um die Rückzahlung der coronabedingt angehäuften Schulden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)