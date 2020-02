Änderungen in der Abgeordnetenkammer

Gilles Baum ist neuer Vorsitzender der DP-Fraktion in der Chamber. Er tritt damit die Nachfolge von Eugène Berger an, der am 21. Januar verstorben ist. Zwei weitere Abgeordnete wurden am Dienstag in der Abgeordnetenkammer vereidigt. Pim Knaff, ebenfalls DP und Stadtrat von Esch/Alzette, zieht für Berger in die Chamber ein.

Cécile Hemmen (LSAP) nimmt den Platz von Franz Fayot (LSAP) ein, der als Wirtschaftsminister in die Regierung gerückt ist. Cécile Hemmen war bereits von 2013 bis 2018 Mitglied des Parlaments. Mit ihrem Einzug sind 19 von 60 Abgeordneten Frauen.

Laurent Scheeck ist neuer Generalsekretär der Chamber. Er löst Claude Frieseisen ab, der nach 17 Dienstjahren in den Ruhestand geht.

