Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Familienfest Bauernhof in der Stadt

Am Wochenende kommt das Landleben in die Stadt: Auf der Place de la Constitution findet ein Bauernmarkt statt. Eine gute Gelegenheit für Städter mit Landwirten in Kontakt zu kommen und sich ein Bild über die Arbeit auf einem Bauernhof zu machen. Die Besucher haben die Möglichkeit, Tiere zu bestaunen und allerlei Lokalprodukte zu kosten. Außerdem werden Showcooking-Sessions organisiert.

Festival Food Trucks-Treffen

In den Rotondes läuft die 8. Auflage des «eat it Luxembourg Street Food Festivals». Auf dem Vorplatz der Rotondes wird eine Vielzahl von Food Trucks aufgestellt, die ein Treffpunkt für kleine und große Feinschmecker sind. Neben den traditionellen Pommes Frites und Burgern können die Besucher ungewöhnliche Gerichte genießen – auch vegetarisch und vegan.

Ethischer Modemarkt Fair Fashion Days in den Rotondes

Auch die Fair Fashion Days finden in den Rotondes statt. Ökobewusste Fashionistas können dort sowohl Klamotten von Mode Labels als auch von Upcycling Mode Designers finden. Dazu laden Fairtrade Lëtzebuerg und Caritas im Rahmen der «Rethink your clothes»-Kampagne ein.

Karneval Schifflinger Kavalkade

Die Kavalkaden-Saison sollte längst vorbei sein. Wegen des schlechten Wetters entschied sich die Stadt Schifflingen dazu, die Kavalkade auf den kommenden Sonntag zu verschieben. Ab 15 Uhr beginnt der Umzug. Dann ziehen 57 Gruppen und Wagen durch die Straßen.

Festival Schokoladenkunst in Huldingen

Das größte Festival von Schokoladen-Skulpturen auf der ganzen Welt findet am Wochenende im Shopping Center Knauf in Schmiede statt.

Ausstellung Bildende Kunst in Junglinster

Die größte Kunstausstellung der Großregion eröffnet am Samstag um 11 Uhr an gleich vier Standorten in Junglinster. An der Ausstellung «Art'Lënster» nehmen dieses Jahr 140 Aussteller teil.

Showcase Afrotrap-Quatuor im Lenox Club

Am Freitag, um 23 Uhr, findet im Luxemburger Lenox Club, ein Showcase von 4Keus statt. Bekannt wurde die Afrotrap-Band mit Singles wie «O'Kartier C'est La Hess» oder «Mignon Garçon».

«O'Kartier C'est La Hess», von 4Keus

