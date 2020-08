Männer beleidigen Polizisten und leisten Widerstand

Zwei Fußgänger haben am Samstagabend in der Ettelbrücker Avenue Louis Salentiny eine vorbeifahrende Polizeistreife beschimpft. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Demnach haben die Männer den Beamten unflätige Ausdrücke hinterher gerufen. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle und wendeten ihren Wagen. Die Männer traten daraufhin die Flucht an.

Einen der Flüchtigen konnten die Beamten bereits in der Grand-Rue stellen. Der Andere konnte im Garten eines Wohnhauses in der Rue Pierre Wiser gestellt werden und versuchte den Beamten durch aggressives Verhalten den Beamten zu entgehen. Einer der Polizisten setzte daraufhin Pfefferspray gegen den Mann ein.

Die Männer wurden zur Wache gebracht und zeigten sich dort, nach Angaben der Polizei, nicht kooperativ. Beide waren stark alkoholisiert, einer von ihnen trug außerdem eine verbotene Waffe bei sich. Einer der Männer musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen die Männer wurde eine Anzeige gefertigt, wegen Angabe eine falschen Namens, illegalem Waffenbesitz, Widerstands und Beamtenbeleidigung.

(jg/L'essentiel)