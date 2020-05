Die Prämie für Pflegekräfte schafft es in die Chamber

Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise funktionierten manche Petitionen ziemlich gut. Nach der Petition, die die Rückkehr in die Schule auf September zu verschieben suchte, hat das Bürgerbegehren zur Pflegerprämie am Donnerstagmorgen auf der Website der Chamber die Marke von 4.500 Unterschriften überschritten. Der Petent fordert, einen «einmaligen Bonus für alle Mitarbeiter in Krankenhäusern, Kliniken, medizinischen und Pflegeheimen» zu zahlen. Das Thema wird Gegenstand einer öffentlichen Debatte mit dem betreffenden Minister und den Abgeordneten sein.

Das Anliegen des Petenten ist es, «außergewöhnliches Engagement in dieser Krisenzeit gegen Covid-19» zu belohnen. Eine andere Petition, in der eine einmalige Prämie für alle Arbeitnehmer vorgeschlagen wird, kommt nur schwer vom Fleck und erreichte bisher knapp 800 Unterschriften. Auch hier steckte hinter dem Anliegen der Wunsch, Menschen die während des Lockdowns arbeiten mussten und so das Land am Laufen gehalten hätten, eine Anerkennung zukommen zu lassen.

Einige Länder haben sich darüber hinaus dafür entschieden, jedem Bürger eine Prämie zu zahlen, um den Konsum und damit die gesamte Wirtschaft anzukurbeln. In Japan zum Beispiel hat die Regierung Abe beschlossen, 100.000 Yen (umgerechnet etwa 800 Euro) an alle Einwohner des Landes zu zahlen, berichten japanischen Medien.

(jw/L'essentiel)