«Hört auf zu reden, fangt an zu handeln!»

Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid gehen am Freitag Abertausende Menschen in über 2400 Städten in 157 Ländern für mehr Klimaschutz auf die Straße. Luxemburgs Klimabündnis Youth for Climate demonstriert vor der Chamber in der Hauptstadt.

Das Großherzogtum muss der Europäischen Union seinen Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) bis zum 31. Dezember vorlegen. Am heutigen Freitag wird er in der Chamber vorgestellt. Darum sind die Jugendlichen hier, damit ihre Forderungen Gehör finden. Die Hauptforderung: «Die Politiker müssen aufhören, Versprechungen zu machen. Sie sollen handeln und endlich das Umsetzen, was sie bereits beschlossen haben», sagt Joe Mersch (17).

Auf dem Papier sind sich alle einig

«In den Wahlprogrammen scheinen sich alle Parteien einig zu sein: Es braucht Klimaschutz. Aber wenn es um konkrete Maßnahmen geht, passiert nichts», sagt er frustriert. Luxemburg hat europaweit die höchsten Pro-Kopf-Emissionen im Straßenverkehr. Ändert sich nicht grundlegend etwas, ist es Joes Generation, die dafür bezahlen muss. Dabei fährt er mit dem Zug.

Zohra Barthelemy (17) ist wichtig zu sagen, dass vor allem Menschen unter den Folgen des Klimawandels leiden, die kaum zur globalen Erwärmung beigetragen haben. «Kein Mensch sollte fliehen müssen, weil wir so leben, wie wir leben», sagt sie.

Zeitgleich stellt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) den Klimaplan der Regierung vor. Den Jugendlichen bleibt nur zu Hoffen, dass den Worten der Ministerin Taten folgen. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre - finden sie - wenn Luxemburg den Klimanotstand ausruft, so wie die EU am gestrigen Donnerstag. Auch dadurch könnte der Druck auf eine konkrete Gesetzgebung steigen. Denn geredet haben Politiker in den Augen der Jugendlichen genug.

(Marlene Brey/L'essentiel)