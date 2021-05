Dampflok-​​Fahrten locken zahlreiche Familien an

«Ich bin Luxemburgerin, aber ich war noch nie in einem Bergbauzug», sagte Linda und lachte. Die 30-Jährige war am Sonntag in Begleitung ihrer Tochter auf dem Gelände von Fond-de-Gras in der Gemeinde Differdingen. Die Familie machte die Rundfahrt nach Petingen in einer alten Dampflok und nutzte die Wiedereröffnung des Touristenmagnets an diesem Wochenende. «Es war toll, den Kindern zu erklären, wie es vor 100 Jahren gemacht wurde», sagte die Mutter zwischen dem Zischen der Dampflok.

Ein paar Familien hatten sich trotz des ungewissen Wetters auf den Weg gemacht.« Ich habe nicht auf die Wettervorhersage geschaut, ich dachte, es würde besser werden», erklärte Lina, als es zu regnen begann. «Mein Sohn mag Züge sehr, also war das eine Gelegenheit, ihm eine Freude zu machen», sagte die Mutter von zwei Kindern aus Arlon, Belgien. Die Besucher waren hauptsächlich Familien. «Wir waren im Restaurant, und jetzt fahren wir mit dem Zug», sagte Fedor, dessen Vater Gino «seit 1992» hierher kommt. Sarah, eine aus Luxemburg stammende und in Berlin lebende Auswanderin, nutzte einen Besuch im Großherzogtum, um ihrer Tochter Heloise den Zug zu zeigen: «Ich habe das immer gemacht, als ich klein war», sagt sie.

Durch die Corona-Pandemie ist allerdings alles etwas anders. «Die Anzahl der Fahrgäste in den Zügen ist begrenzt, es gibt Barrieren in den Waggons», erklärt Lokführer Olivier Breu. Ihm zufolge kamen «viele Leute am Samstag», als das Wetter milder war, aber das graue Wetter am Sonntag «hat die Leute nicht daran gehindert, die Terrasse zu genießen». Andere genießen die Draisinen oder besuchen die Schuppen, in denen alte Züge und Werkzeuge ausgestellt sind. «Wir machen verschiedene Aktivitäten, es ist sehr angenehm», sagt Georges, ein Vater. Begleitet wurde er von Angelina, einer Nachbarin aus der Dominikanischen Republik, die sehr begeistert war. «Das ist toll, solche Züge haben wir zu Hause nicht.»

(jg/L'essentiel)