Deshalb wird in Luxemburg jetzt schon Salz gestreut

Seit dieser Woche werden Luxemburgs Straßen in den frühen Morgenstunden mit kleinen Mengen Salz bestreut. Wie die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées am Dienstag mitteilt, handele es sich dabei um ein Testprojekt. Dabei soll zum einen überprüft werden, ob alle Geräte und Fahrzeuge ordnungsgemäß funktionieren. Auf der anderen Seite will man damit den neuen Mitarbeitern eine Chance bieten, sich mit der Arbeit vertraut zu machen und ihre Routen kennenzulernen.

Damit der Verkehr nicht behindert wird, werden die Streufahrzeuge ohne Schneepflug in der Zeit von 3 bis 6 Uhr unterwegs sein. Bei den Testeinsätzen werden tatsächlich nur geringe Mengen Streusalz auf fünf Kilometer langen Strecken ausgebracht. Die Tests sollen bis Mitte November durchgeführt werden, dann sollten alle Fahrer fit für den anstehenden Wintereinbruch sein. Sollten Eis und Schnee schon früher die Straßen bedecken, werden die Fahrer entsprechend mehr Salz ausbringen.

(lh/L'essentiel)