Hälfte der Recycling-​​Abfälle wird exportiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg ist ein Vorzeigeschüler im Recycling, wie eine Anfang August veröffentlichte Eurostat-Studie zeigt. Insgesamt erhält fast die Hälfte (48,3 Prozent) der erzeugten Abfälle ein zweites Leben in anderer Form. Allerdings werden von dieser Menge an recycelten Abfällen 49 Prozent zur Weiterverarbeitung ins Ausland geschickt.

Luxemburg verwaltet alle biologisch abbaubaren Abfälle, die von den zuständigen Gemeinden in einer Sondermülltonne gesammelt werden. Sie werden «vollständig in Luxemburg behandelt und bearbeitet», sagt das Umweltministerium gegenüber L'essentiel. Dies gilt auch für Holzabfälle, die im Land gesammelt und dann «als Ersatzbrennstoffe» genutzt werden. Insgesamt machen diese beiden Kategorien 51 Prozent der recycelten Abfälle aus, so das Ministerium.

Andere Abfälle werden in Luxemburg zwar sortiert, dann aber mangels geeigneter Maschinen zur weiteren Verarbeitung exportiert. Dies gilt für Papier und Pappe (18 Prozent der recycelten Abfälle), Kunststoffe (acht Prozent) und Elektronikschrott (drei Prozent). Außerdem werden auch Glas, Metalle und Textilien (insgesamt 18 Prozent) zur Sortierung und Wiederverwertung ins Ausland geschickt.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)