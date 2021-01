93 Passagiere landen nach zwei Tagen am Findel

Die Luxemburger Fluggesellschaft Luxair hat am Montag in einer Pressemitteilung «die Wiederaufnahme des Flugbetriebes in Richtung Madrid» angekündigt. Für rund 48 Stunden war der Flughafen Madrid Barajas aufgrund heftiger Schneefälle von «historischem» Ausmaß geschlossen gewesen. Erst in der Nacht zu Montag konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden.

Auch die Passagiere eines Luxair-Fluges hatte am Freitagabend der Schneesturm kalt erwischt. «Auf Beschluss der örtlichen Behörden» wurde der Luxair-Flug LG 3838 gestrichen. Die Boeing 737-700 mit der Kennung LX-LGQ konnte nicht in Richtung Großherzogtum abheben. Rund 100 Passagiere mussten in Madrid bleiben.

48 Stunden Verspätung

Die Straße zum Flughafen war zudem aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Dieser Umstand erschwerte den Transfer der Passagiere vom Airport in Hotels der spanischen Hauptstadt.

Laut der Mitteilung von Luxair habe das Unternehmen den Fluggästen eine Pauschale von 120 Euro aus eigenen Mitteln für eine Übernachtung gezahlt. Am Sonntag gegen 23.57 Uhr hatte die Tortur für die 97 Passagiere der Luxair endlich ein Ende. Um 1.50 Uhr setzte der Flieger aus Madrid sicher auf der Landebahn in Luxemburg auf.

After 50 hours, flights are finally taking off from Madrid Barajas Airport again. Still waiting for first landing.https://t.co/z6wgQrKsyP#StormFilomena pic.twitter.com/Ec9zNwfCkL — Flightradar24 (@flightradar24) January 10, 2021

(fl/L'essentiel )