Von der Polizeiwohnung zur Sozialwohnung

Noch verfügt die Police Grand-Ducale über 103 öffentliche Wohnungen. Von diesen sind aber nur 27 belegt, wie eine Anfrage an die Ministerin für Wohnungsbau Sam Tanson (Déi Gréng), den Minister für Innere Sicherheit François Bausch (Déi Gréng) und den Minister für Finanzen Pierre Gramegna (DP) durch den DP-Abgeordneten Gilles Baum ergab.

Ein Teil der Einheiten könnte also helfen, um die Wohnungsnot einzudämmen. «Die Polizei hat beantragt, dass 22 der 76 leerstehenden Einheiten in ihrem Besitz bleiben», fügten die Minister hinzu. Diese Wohnungen können zur Erweiterung der Polizeistationen genutzt werden, an die sie angeschlossen sind.

Eine Reihe von Wohnungen, welche die Polizei nun freigibt, werden zu Sozialwohnungen. «76 Verträge wurden bereits mit der Agentur für soziale Immobilien (AIS) unterzeichnet. Es laufen mehrere wichtige Verfahren im AIS», erklärten die Minister.

Nicht alle Wohnungen sind in gutem Zustand

Die Zollverwaltung verfügt derzeit über 35 Einheiten, die hauptsächlich für Hundeführer in Findel bestimmt sind. Sie werden zunächst dort bleiben. Auch die Unterkünfte des Zollzentrums Howald bleiben für die Standortüberwachung bei der Zollverwaltung. Was das ehemalige Zollgebäude betrifft, so wurden 50 Verträge mit dem AIS unterzeichnet.

Von der Übertragung der Wohneinheiten sind weitere ehemalige Dienstwohnungen anderer Verwaltungen beteiligt, von denen etwa 50 für Großprojekte des Fonds für Wohnungswesen oder der Nationalen Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum genutzt werden. Andere Immobilien könnten dazu dienen, Personen mit internationalem Schutzstatus unterzubringen.

Einige Fragen bleiben noch offen: Die Fristen für eine andere Nutzung der verschiedenen Standorte seien nicht festgelegt und auch der Zustand der unbewohnten Wohnungen variiere von Objekt zu Objekt, hieß es von den Ministern.

(jw/L'essentiel)