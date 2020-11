Schüler werden künftig an den Schulen getestet

Um Schüler schneller testen zu können, wenn eine Corona-Infektion innerhalb einer Klasse bekannt wird, werden künftig mobile Testteams zu den Schulen fahren, um die betroffenen Schüler und Lehrer vor Ort zu testen, teilt das Bildungsministerium am Freitag mit. Der Test kann nur mit dem Einverständnis der erwachsenen Schüler oder der Eltern bei minderjährigen Schülern durchgeführt werden.

Die Proben werden während der Unterrichtszeit entnommen. Am Wochenende werden keine Tests durchgeführt. Diejenigen, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, haben weiterhin die Möglichkeit, ein Labor oder Zentrum aufzusuchen, das Corona-Tests durchführt, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums.

Mehrere mobile Teams werden derzeit geschult und am 16. November mit ihrer Arbeit starten. Jedes Team wird aus zwei Personen bestehen. Eine Person stammt immer aus einem medizinischen Beruf und entnimmt die Probe, die zweite Person ist für die administrative Abwicklung der Tests verantwortlich. Die Ergebnisse werden weiterhin ausschließlich an die getestete Person oder an die Eltern der minderjährigen Schüler übermittelt.

(pp/L'essentiel)