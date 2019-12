ADR-​​Vizepräsidentin Mischel tritt zurück

Sylvie Mischel hat sowohl ihr Amt als ADR-Vizepräsidentin als auch das der Vorsitzenden der ADR-Frauenorganisation bis auf Weiteres niedergelegt. Das war das Ergebnis nach einer Sitzung des ADR-Exekutivkomitees am Montag.

Vorausgegangen war ein umstrittener Facebook-Post am Wochenende. Mischel hatte einen Beitrag von Außenminister Jean Asselborn (LSAP) kommentiert, bei dem er sich mit Geflüchteten zeigte, die Luxemburg kürzlich aufgenommen hatte. Mischel warf der Regierung in ihrem Kommentar vor, nicht genug für die einheimische Bevölkerung zu tun: «Bei eis gëtt et och vill Misär, mee sech do drëm ze këmmere schéngt Gambia net ze interesséieren», schrieb sie unter anderem.

Auch der ADR distanzierte sich von ihrem Kommentar. Bei aller Kritik an der Regierung in Asylfragen wolle man die «Grundprinzipien des menschlichen Miteinanders» nicht infrage stellen, hieß es.

(L'essentiel)