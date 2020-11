Hat das Küsschen zur Begrüßung ausgedient?

«Ich habe seit März keinem mehr ein Begrüßungsküsschen gegeben», erzählt uns Kenny. Aktuell sucht der junge Mann zwar noch einen Job, aber auch künftige Kollegen wolle er zur Begrüßung nicht küssen oder ihnen die Hand schütteln. «Darauf können wir auf jeden Fall verzichten», sagt der Grenzpendler.

Für viele ist der Begrüßungskuss ein Morgenritual am Arbeitsplatz und eine liebevolle Geste innerhalb der Familie – er ist Teil der Tradition. Seit es aber Maskenpflicht und Abstandsregeln zu respektieren gilt, ist dieser Brauch unpassend geworden. «Die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen haben sich sehr verändert», erklärt Charlotte. «Man ist viel distanzierter. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir uns verhalten sollen. Sollen wir uns die Hand geben? Winken wir uns gegenseitig zu? Das ist zu einer richtigen Störung geworden».

«Ich habe meiner Mutter noch nie so oft gesagt, dass ich sie liebe!»

«Es gibt andere Möglichkeiten, Hallo zu sagen», sagt Kenny. Tatsächlich haben sich nach und nach Faust-Checks, Ellbogenberührungen und Gesten mit Abstand durchgesetzt. Manche Menschen hängen aber am Begrüßungskuss. «Ich vermisse den Kuss immer noch, er war einfach ein Zeichen der Freundschaft und des Respekts», sagt Lucas. Auch Charlotte hängt den Küsschen nach: «Ich vermisse das sehr, so eine Distanz untereinander bin ich nicht gewohnt», sagt sie. Andere aber sind froh, dass der physische Kontakt zwischen den Bürokollegen zwangsläufig aufgehört hat. «Wir berühren uns nicht mehr, wir küssen uns nicht mehr – das macht mir nichts aus, ich habe früher nur mitgemacht, weil alle anderen es gemacht haben», gibt Sabine zu.

In der Familie sieht die Sache ganz anders aus, hier hinterlässt der Kuss eine große Lücke. «Es ist Monate her, dass ich meine Kinder geküsst habe», sagt Sabine. Ähnlich geht es Mathilde: «Es ist wirklich hart, da meine Eltern schon älter sind und ich so viel wie möglich von ihnen haben möchte. Da wir Abstand halten müssen, sagen wir uns stattdessen viel öfter nette Dinge. Ich habe meiner Mutter noch nie so oft gesagt, wie sehr ich sie liebe, wie seit es die Pandemie gibt.»

Könnte das Coronavirus dem Kuss letztlich sogar komplett den Garaus machen? Da gibt es unterschiedliche Meinungen: «Ich fürchte, ja, wir werden weiterhin nicht so vertraut sein», sagt Youssef. Für Mathilde wird der Kuss sehr engen Freunden und der Familie vorbehalten bleiben. Lucas will stattdessen zu den alten Gewohnheiten zurückzukehren – wenn der Impfstoff da ist. «Es ist traurig, manchen Menschen kein Küsschen mehr geben zu dürfen», sagt er.

(mm/sl/L'essentiel)