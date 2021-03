Luxemburg will 95.000 Impfungen pro Woche

Die Regierung will die Impfung gegen Covid-19 beschleunigen. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagte Premierminister Xavier Bettel (DP), dass er die Zahl der Impfungen erhöhen wolle. Der Regierungschef strebe eine «Gesamtzahl von mehr als 95.000 Geimpften pro Woche» an, einschließlich aller Einrichtungen wie Impfzentren und Arztpraxen.

Bettel wies im gleichen Zug jedoch auf die derzeitigen Lieferprobleme hin. «Wir würden doppelt so viel in der Victor-Hugo-Halle impfen, wenn wir die Dosen hätten», sagte er, nachdem er eine Verzögerung bei der Lieferung von AstraZeneca-Dosen für die nächsten zwei Wochen angekündigt hatte. Auch im zweiten Quartal könnte es weiterhin Probleme geben, so Bettel.

Warten auf Johnson & Johnson

Im Gegensatz dazu wurden die Pfizer-Biontech-Lieferungen derart erhöht, so dass man sich entschlossen habe, nur noch 25 Prozent der Impfdosen für die zweite Impfung vorrätig zu halten. Bisher hielt man 50 Prozent zurück. «Es ist ein Risiko, ich bin mir dessen bewusst, aber es ist auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung», so der Premierminister.

Für April rechnet Bettel auch mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff. «Es gibt nur eine Dosis, das erleichtert die Logistik enorm», so der Premier. Das soll ermöglichen, dass «bis Ende April 30.000 Menschen mehr geimpft werden können». Dadurch könnte Luxemburg alleine im April bis zu 73.000 Menschen impfen.

(jg/L'essentiel)