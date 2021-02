Streusalz ist Gift für Bäume, Böden, Autos und Straßen

Mit Streusalz gegen Eisglätte anzukämpfen, ist nicht nur einfach und beliebt sondern auch teuer. Was rutschige Gehsteige und Straßen rasch eisfrei macht, schadet der Natur und den Autos. Das Salz bleibt nicht auf der Straße, wo es für Verkehrssicherheit sorgt, sondern gelangt durch den Verkehr und das Schmelzwasser in die Natur. Dabei gäbe es Alternativen, die besser für die Umwelt wären, wie der Verein «natur&ëmwelt» auf L'essentiel-Anfrage erklärt.

Negative Folgen von Streusalz:



• Versalzung der Böden

• Auswaschung von Nährstoffen aus dem Boden, die Pflanzen brauchen

• Verdichtung des Bodens

• Wasserentzug im Wurzelbereich

• Erhöhung des pH-Wertes (Verlaugung des Bodens)

• Ätz- und Verbrennungsschäden an Pflanzen

• Verunreinigung des Grund- und Trinkwassers

• Erhöhte Wasserlöslichkeit von Schwermetallen

• Korrosionsschäden an Kraftfahrzeugen und Straßen

• Entzündungen an Haustierpfoten

Bei Dauerfrost und Schneefällen sind Gemeinden sowie die Straßenbauverwaltung verpflichtet, die Sicherheit auf den Straßen zu garantieren. Im privaten Bereich verpflichten Gemeindeverordnungen und Code Civil Anwohner, die Gehwege rutschfrei zu halten.

Auf Luxemburgs Straßen und Wegen wird vorwiegend handelsübliches Auftausalz vorwiegend aus Natriumchlorid, also Kochsalz, genutzt. «Dabei ruft Streusalz eine ganze Menge an Schäden (siehe Box) hervor, nicht nur für die Umwelt. Deshalb sind sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich Alternativen sinnvoll», erklärt «natur&ëmwelt».

« So wenig wie möglich, so viel wie nötig »

Weitaus besser für die Natur sei das mechanische Räumen der Straßen und der Einsatz von salzfreien, abstumpfenden Streumitteln. Der Verein empfiehlt Kies, Sand oder Holzspäne in der richtigen Dosierung. Im Handel seien diese Produkte an den Umweltzeichen «Blauer Engel» und «Nordischer Schwan» erkennbar.

In den vergangenen Jahren hat die Straßenbauverwaltung zwischen 20 und 30 Tonnen Salz pro Saison ausgebracht. Etwa ein Drittel dieser Menge kommt von den Bürgern hinzu. Ponts et Chausées nutzen nach eigenen Angaben ein Gemisch aus Salz und drei Prozent Steinchen. Das Thema Umweltschutz besitze bei der Verwaltung aber einen hohen Stellenwert. «Unsere Fahrzeuge sind mit modernsten Geräten ausgerüstet, die es ermöglichen die Salzmenge der Temperatur und Straßenbreite anzupassen. Wir arbeiten nach dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig», erklärt ein Sprecher.

Eine Alternative zum Salz gebe es für die Straßenbauverwaltung aber nicht. «Wenn wir beispielsweise auf Schotter zurückgreifen würden, müssten wir die zehn- bis 14-fache Menge ausbringen. Der Schotter würde die Wasserabflüsse auf unseren Straßen verstopfen und müsste unter großem Aufwand wieder abgetragen werden.»

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)