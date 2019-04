Externes Personal soll Bahnhöfe sicherer machen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach zwei Vorfällen wird die Frage nach mehr Sicherheit an den Bahnhöfen des Großherzogtums laut: In der Nacht vom 16. auf den 17. März wurden zwei Mitarbeiter der luxemburgischen Eisenbahngesellschaft CFL von einer Gruppe Jugendlicher auf einem Bahnsteig in Oetringen zusammengeschlagen. Wenig später rammte ein Zug ein 1,20 großes Metallteil. Dabei kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.

Wie aus einer parlamentarischen Stellungnahme von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Grèng) hervorgeht, plant die Regierung verschiedene Maßnahmen, um Straftaten an den Bahnhöfen vorzubeugen. Dazu gehört vor allem der Ausbau der Videoüberwachung an sämtlichen Bahnhöfen und der Einsatz externer Sicherheitskräfte.

Zahl der Straftaten geht zurück

Die Mitarbeiter der Firma Dussmann sollen künftig verstärkt in den Zügen sowie an den Bahnhöhen Luxemburg, Ettelbrück, Petingen, Bettemburg, Esch/Alzette, Mersch, Wasserbillig, Dommeldingen, Belval und Rodingen patrouillieren. Sie sollen mit der Polizei zusammenarbeiten.

Daneben soll auch die Präsenz von Polizei- und Zollbeamten erhöht werden. Außerdem teilte der Minister mit, dass in den vergangenen fünf Jahren 263 CFL-Mitarbeiter für den Umgang mit Konfliktsituationen geschult wurden. Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Transport ging zuletzt zurück. Das ging aus Bauschs Antwort auf die parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser hervor. 2017 wurden insgesamt 659 Fälle gezählt, darunter sind Angriffe auf Personen, genauso wie Ruhestörungen oder Vandalismus. 2018 waren es 550 Straftaten.

(sw/L'essentiel)