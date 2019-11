«Der Job motiviert mich, mehr für die Uni zu machen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schüler im Alter über 16 Jahre und Studenten können in Luxemburg parallel zum Unterricht und in den Ferien arbeiten gehen, um ihre Finanzen aufzubessern.

Auch Claire Deimel aus Mersch hat sich für einen Job entschieden. Ich wollte eigentlich schon in der Schule arbeiten gehen. Aber damals hatte ich einfach keine Zeit. Als ich dann zur Universität kam, habe ich aber angefangen zu arbeiten», sagt die 22-Jährige, die nun schon seit zweieinhalb Jahren in der Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts arbeitet.

Germanistik in Wien

«Ich wollte mir etwas dazu verdienen. Da hat es ganz gut gepasst, dass ich auf der Uni etwas mehr Luft habe. Ich lebe bei meinen Eltern und bitte sie nicht gerne um Geld», sagt Claire. Auch wenn ihr Job im Supermarkt nichts mit ihrem Studium zu tun hat, habe er ihr viel beigebracht: «Ich weiß schon relativ gut, wie ein Supermarkt funktioniert und habe viel im Umgang mit unseren Kunden gelernt. Meine Kollegen geben mir immer wieder wertvolle Tipps. Und außerdem motiviert mich die Arbeit, mehr für die Uni zu machen.»

Claire will nun Germanistik in Wien studieren. Auch dort will sie finanziell weitestgehend unabhängig bleiben und schnell einen Job finden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)