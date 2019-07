Petition fordert ein Anti-​​Mobbing-​​Gesetz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der zuständige Ausschuss hat sieben neue Petitionen zur Unterschrift freigegeben. Die Bürger können sie ab dem morgigen Freitag unterzeichnen. Zwei Texte befassen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit: Der erste fordert die Einführung eines Pfandsystems für Plastikflaschen und Getränkedosen, der zweite, dass Kassenbelege in Geschäften nicht mehr automatisch, sondern nur noch auf Wunsch der Kunden ausgedruckt werden sollen.

Eine weitere Petition fordert ein Gesetz gegen die Belästigung am Arbeitsplatz. «Es ist meiner Meinung nach ein notwendiges Gesetz. Ich hoffe, dass wir eine Debatte zu diesem Thema führen werden», erklärte Nancy Arendt, Vorsitzende der Petitionskommission. Im Jahr 2018 berichtete der Verein «Mobbing ASBL», dass das Phänomen der Belästigung am Arbeitsplatz in Luxemburg zunimmt. Die Zahl der gemeldeten Fälle hatte sich innerhalb von zwei Jahren vervierfacht.

Alle Petitionen werden für einen Zeitraum von sechs Wochen zur Unterzeichnung offen sein. Wenn sie im angegebenen Zeitraum mindestens 4500 Unterschriften sammeln, wird sich die Chamber mit den Problemen beschäftigen.

(jw/L'essentiel)