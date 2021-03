Hotelgutscheine sind noch bis zum 18. April gültig

Die 700.000 Hotel-Gutscheine über 50 Euro, die im Sommer 2020 von der Regierung als unterstützende Maßnahme für das Hotelgewerbe in der Corona-Krise verteilt wurden, laufen am 18. April ab. «Es gibt derzeit keine Pläne, die Gültigkeit der Gutscheine zu verlängern», so das Tourismusministerium gegenüber L'essentiel. «Wir analysieren ständig die Entwicklung der Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen, und wenn nötig, könnten Anpassungen vorgenommen werden.»

Die Gutscheine wurden an alle Einwohner und Grenzgänger über 16 Jahren verteilt und sind für eine Nacht in einem Hotel, Campingplatz oder einer Jugendherberge gültig. Der Betrag von 50 Euro wird von der Rechnung abgezogen. Das ursprünglich für Ende 2020 angesetzte Gültigkeitsdatum wurde bereits verlängert, damit alle von diesem Angebot profitieren können. Etwas mehr als 107.000 Gutscheine wurden bisher eingelöst.

(nc/L'essentiel)