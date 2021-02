Diese Daten werden aus dem Abwasser gezogen

Valentinstag 2020: Das war der Tag, an dem das Coronavirus im Abwasser Luxemburgs erstmals nachgewiesen wurde. Allerdings führt Luxemburg seit 2005 regelmäßig Kläranlage-Abwasser-Analysen des Abwassers durch. Ziel ist es nicht nur, die Entwicklung von saisonalen Viren sowie des HI-Virus zu beobachten, sondern auch den allgemeinen Drogenkonsum zu überwachen. Diese Analyse an das Coronavirus anzupassen war daher nur eine Formalität.

Bereits zum Anfang der Pandemie am 31. März 2020 hatte das Luxembourg Institute of Science and Technology (List) sein Verfahren so angepasst, dass im Labor die gleiche PCR-Technik angewendet wird wie bei den Tests am Menschen. Seit einem Jahr werden diese Abwasser-Analysen durchgeführt. Sie liefern Informationen über die Verbreitung des Virus. «Dank der Probenahme in den Kläranlagen sind 75 Prozent der Bevölkerung abgedeckt», sagt Henry-Michel Cauchie, Leiter des «Coronastep-Projekt» am List. Ihm zufolge haben die Abwasserdaten in Verbindung mit dem Large-Scale-Testing und der Lage in den Krankenhäusern dazu beigetragen, der Regierung bei ihrer Entscheidungsfindung zu helfen.

Neue Varianten bereits im Abwasser

Diese Herangehensweise stieß im Ausland auf großes Interesse. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beabsichtige sogar die Abwasser-Analysen weiterzuentwickeln. Konkret entnehmen Wasserverwaltung- oder List-Experten zweimal wöchentlich Proben aus den Kläranlagen. Das Ganze wird danach im Labor in Beles untersucht. Etwa zehn Personen beschäftigen sich mit dieser Aufgabe. Die Daten werden danach direkt an die Behörden weitergeleitet. Ein Teil des Abwassers wird für weitere Analysen eingefroren.

«Seit Februar 2020 stimmten die Ergebnisse der Analysen jeweils mit den täglichen Infektionsraten überein», so Cauchie, der erklärt, dass bei der Entnahme keine Gefahr besteht, weil das Virus im Abwasser nicht mehr ansteckend sei.

Wegen Corona wurde die Untersuchung anderer Viren auf Eis gelegt. Dennoch wurden auch hier Proben eingefroren, um die Analysen zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. «Im vergangenem Jahr haben wir viel dazugelernt», sagt Cauchie. Auch die neuen Virus-Varianten seien bereits entdeckt worden.

(nc/L'essentiel)