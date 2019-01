Diese Werbung in Esch geht nach hinten los

«Wir wollten den neuen Honda CRV Hybrid vorstellen. Das ist wohl nicht ganz in unserem Sinne gelaufen», sagt Francis Aupetit, Generaldirektor der Autofactoria in Schifflingen. Der Autohändler hatte sich für die Werbung an die Agentur Groupe GET gewandt. Diese garantierte ihm einen innovativen und biologisch abbaubaren Weg den neuen Pkw bekannt zu machen. Am Ende besprühten die Werbeexperten etwa 15 Zebrastreifen in Esch/Alzette mit der Reklame – sie nutzten dazu eine Schablone.

«Auf jeden Fall endet damit unser Vertrag mit der Agentur», sagt Aupetit. Die Stadt Esch/Alzette hatte der Groupe GET keine Genehmigung für ihre Werbemaßnahme erteilt. «So etwas wird es auch niemals geben», erklärt ein Sprecher der Stadt, die nun eine Woche lang die Zebrastreifen neu aufmalen muss. «Wir müssen warten, bis die Temperaturen nicht mehr so niedrig sind. Wir verwenden eine spezielle Farbe, die nicht auf gefrorenem Boden haftet.» Laut Angaben der Stadt beträgt der Schaden, der durch die Werbeaktion entstanden ist, «mehrere tausend Euro».

«Diese Werbung ist absolut inakzeptabel. Klar ist, dass der Urheber die Kosten für den neuen Anstrich tragen muss», erklärte der Escher Bürgermeister Georges Mischo im Gespräch mit L'essentiel. Die Groupe GET weist jegliche Schuld von sich und beabsichtigt, gegen die von ihr beauftragten Subunternehmer vorzugehen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)