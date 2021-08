Max Ouazana lebt nicht mehr den «American Dream»

«Es waren die schlimmsten Schmerzen, den ich je erlebt habe». Mit diesen Worten beschreibt Max Ouazana aus Remich die Folgen seines Unfalls. Am 22. Juli hatte sich das Leben des 27-Jährigen in San Francisco nämlich von einer Minute auf die andere grundlegend verändert. An jenem Tag war der junge Gastronomie-Angestellte mit einem ausgeliehenen E-Scooter unterwegs. «Ich rief meine Freundin an, um ihr Bescheid zu sagen, dass ich auf dem Weg nach Hause sei. Doch dort bin ich nie angekommen», erzählt er.

Auf der Straße wurde Ouazana von einem entgegenfahrenden Auto angefahren. Der gebürtige Franzose wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen: Zahlreichen Prellungen am Körper und im Gesicht zog er sich zu. Außerdem waren Schien-, Waden-, und Oberschenkelbein gebrochen. Um sein Bein zu retten, musste er sich einer achtstündigen Operation unterziehen. Glücklicherweise verlief die OP gut und Max konnte nach sechs Tagen wieder nach Hause.

200.000 Dollar Krankenkosten!

Seither ist der junge Mann krankgeschrieben. Im Alltag habe er gelernt mit den körperlichen und seelischen Schmerzen umzugehen. «Es gibt Tage mit und Tage ohne», sagt Ouazana. Neben den gesundheitlichen Problemen bedrücken ihn nun aber auch finanzielle Sorgen.

Im Gegensatz zu Luxemburg gibt es in den USA keine staatliche Krankenversicherung. Ärztliche Behandlungen können dementsprechend ordentlich ins Geld gehen: 60.000 Dollar für den Krankenhausaufenthalt, 80.000 Dollar für die OPs, 5000 Dollar für den Ambulanztransport – plus die Kosten für Medikamente und Physiobehandlung. Max Ouazana geht mindestens von einer Rechnung von 200.000 Dollar aus. «Meine Versicherung hat mir bereits mitgeteilt, dass sie für die Zahnreparaturen die Kosten nicht übernehmen wird», sagt er.

« Die Welle der Solidarität ist großartig» »

Die Begleichung der Kosten hänge von der Versicherung des Fahrers ab, erklärt er. Demnach könnte sogar ein Gerichtsverfahren stattfinden, das stehe aber noch nicht fest. Er könnte also demnächst mit hohen Schulden zu kämpfen haben, zumal er aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, zu arbeiten. «Unterdessen muss ich weiterhin meine Miete bezahlen und einfach weiterleben», sagt er.

Glück im Unglück: Max Ouazana hat «Unterstützung von Familie und Freunden», außerdem spenden sogar Fremde für ihn. Bisher habe er 4000 Euro bekommen. «Die Welle der Solidarität ist großartig», sagt der gelernte Toningenieur. Sein Fokus liege aber auf der Genesung: «Ich hoffe vor allem, wieder normal gehen und eines Tages wieder Sport treiben zu können. Den Ärzten zufolge dürfte dies bis in einem Jahr möglich sein», sagt er.

(Thomas Holzer/L'essentiel)