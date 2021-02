Luxemburger Polizei sucht diesen Kartendieb

Einer Frau ist am 13. März 2020 in einem Supermarkt in Sandweiler ihre Bankkarte gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde danach mit ihrer Karte in der Route de Esch in Luxemburg mehrfach unerlaubt Bargeld abgehoben. Dabei wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera gefilmt.

Da die Beamten die Identität des mutmaßlichen Täters nicht ermitteln konnten, bitten sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angabe zu dem Mann auf den Fotos machen kann oder andere zweckdienliche Hinweise zur Tat hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizeidienststelle in Museldall nimmt Hinweise telefonisch unter +352 244 70 1000 oder per E-Mail unter police.museldall@police.etat.lu entgegen.

