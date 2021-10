Abgeordenete sind zurück in der Chamber

Die Abgeordneten sind am Montag nach langer anderthalb-jähriger Pandemie-bedingter Abstinenz in die Chamber zurückgekehrt. In den letzten Monaten arbeiteten die Abgeordneten im Cercle Cité, wo es deutlich einfacher war, Abstandsregeln einzuhalten. «Wir waren sehr froh, vom Cercle profitieren zu können, um das reibungslose Funktionieren der Demokratie zu gewährleisten, aber wir sind auch froh, wieder in unserer Chamber zu sein», erklärte Fernand Etgen (DP), Präsident der Kammer.

Die Rückkehr in die Chamber sei aber kein Zeichen dafür, dass die Pandemie vorüber sei, ermahnte Etgen. Mitglieder und Besucher unterliegen dem CovidCheck-System. Für die Rückkehr ins Parlament wurden einige Anpassungen vorgenommen. «Wir haben neue Lautsprecher installiert, die über 20 Jahre alten Stühle ausgetauscht und die Glühbirnen erneuert», so Laurent Scheeck, Generalsekretär der Kammer.

Die erste Chamber-Woche beginnt mit einem Paukenschlag

Fernand Etgen zog Bilanz über die vergangene Sitzungsperiode und sprach von einer «phänomenalen Situation, mit Rekorden auf mehreren Ebenen». Die Anzahl der Plenarsitzungen (73), die Anzahl der Debattenstunden (315) und die Anzahl der parlamentarischen Anfragen (2094) waren allesamt rekordverdächtig. «Dafür gibt es zwei Gründe: die Gesundheitskrise, die zu mehr Debatten führt, und die Tatsache, dass zum ersten Mal sieben politische Parteien in der Kammer vertreten sind», so der Präsident.

Nun warten neben der Corona-Krise noch zahlreiche andere Aufgaben auf die Abgeordneten. Fernand Etgen liegt das Referendum zur Verfassungsänderung am Herzen, außerdem sollten im Herbst «neben der Umwelt auch die Themen Ungleichheit und Steuern im Vordergrund stehen», so Etgen. Die erste Chamber-Woche beginnt direkt mit einem Paukenschlag: Am Dienstag hält Premierminister Xavier Bettel (DP) eine Rede zur Lage der Nation, am Mittwoch folgt die Vorstellung des Haushalts.

(jg/L'essentiel)