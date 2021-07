Barca-​​Star Pjanic überrascht Kicker in Contern

Fußballfans, die am Donnerstag nach der Arbeit ins «The Loft» in Contern kamen, hatten wohl kaum erwartet, dort auf einen internationalen Fußballstar zu treffen – der auch noch die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzt. Zu Gast in der Indoor-Halle war der bosnisch-herzegowinische Nationalspieler Miralem Pjanic. Wenn er nicht gerade in Contern ist, steht er im Mittelfeld beim FC Barcelona. Pjanic ist Botschafter der Halle, die vor einem Monat eröffnet hat.

«Ich habe auf kleinen Plätzen angefangen, Fußball zu spielen und habe immer davon geträumt, ein solches Projekt zu schaffen. Aber aus Zeitmangel war das nicht möglich», erklärt «Miré». «Jetzt bin ich stolz darauf, mit 'The Loft' in Verbindung gebracht zu werden und den Hallenfußball zu fördern. Hierher kann jeder kommen und sich amüsieren.»

(L'essentiel)