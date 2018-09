Hauptstadt setzt erstmals Busse ohne Fahrer ein

Ein autonom fahrender Bus kurvt ab heute zwischen der Industriezone und dem Bahnhof in Contern. Nun will auch die Stadt Luxemburg die neue Technologie einsetzen. Laut Informationen von L'essentiel stehen zwei selbstfahrende Shuttle-Busse in den Startlöchern, die am Fuße des Kirchberg verkehren sollen. Die Einweihung der neuen Buslinie am Mittwoch, 16.30 Uhr, findet im Rahmen der «Semaine de la mobilité» statt.

Um den Betrieb der Elektrofahrzeuge kümmert sich wie in Contern die Firma Sales-Lentz. Es sollen auch die selben Modelle vom Typ «Autonom Shuttle» des Herstellers Navya aus Lyon verwendet werden. An Bord der kompakten und geräuscharmen E-Mobile haben 14 Passagiere Platz. Die Strecke in der Hauptstadt ist inklusive Hin- und Rückfahrt 1,4 Kilometer lang. Vorgesehen sind drei Haltestellen: Vor dem Aufzug Pfaffenthal, beim Friedhof Val des Bons malades (Rue de Stavelot) und bei der Standseilbahn Pfaffenthal-Kirchberg. Im August fanden bereits geheime Tests unter realen Bedingungen statt.

Der selbstfahrende Bus braucht zwar keinen Chauffeur, an Bord ist jedoch stets ein Fahrbegleiter anwesend, der im Bedarfsfall eingreifen kann. Der Mitarbeiter verfügt über einen Busführerschein und wurde von Navya auf das Fahrzeug geschult. Bis Ende des Jahres soll ein drittes Projekt umgesetzt werden: Ein autonom fahrender Bus soll ältere oder behinderte Menschen zum Einkaufen bringen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)