Zehn Prozent der Patienten mussten zurück zur Arbeit

Kontrollärzte schicken in Luxemburg regelmäßig krankgeschriebene Arbeitnehmer wieder an ihren Arbeitsplatz. Im vergangenen Jahr wurden von 31.578 Kontrollierten ganze 3273 wieder zur Arbeit zurückgeschickt. Das ist immerhin eine Quote von 10,3 Prozent, so die Zahlen, die am Freitag von Sozialminister Romain Schneider (LSAP) auf eine Frage von Marc Spautz (CSV) hin vorgelegt wurden. Die Quote ist nahezu genau so hoch wie im Vorjahr (10,5 Prozent).

Die Jagd auf «Patienten, die möglicherweise gar keine sind» kann von der Caisse nationale de santé (CNS) oder von den Arbeitgebern selbst beantragt werden. Die Kontrollärzte analysieren die Patienten jedoch nur «im Rahmen des Gesetzes», sagt Romain Schneider. Sie können «nicht in die Berichte des Patienten und des behandelnden Arztes eingreifen» und ihr Urteil soll die Diagnose der Mediziner nicht verleugnen.

Patienten, die gezwungen sind, trotz Krankschreibung wieder arbeiten zu kommen, können die Entscheidung in Frage stellen. Im vergangenen Jahr haben 18,86 Prozent der Betroffenen Widerspruch bei der CNS eingelegt, während 3,16 Prozent ein Verfahren vor der Schiedsinstanz der Sozialversicherung eingeleitet haben. Die Fehlzeitenquote lag nach offiziellen Angaben im Jahr 2018 bei 3,88 Prozent. Jeder Arbeitnehmer verpasste durchschnittlich 7,97 Tage wegen Krankheit.

(jg/L'essentiel)