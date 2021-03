Homeschooling von Grundschülern nimmt zu

Im derzeitigen Schuljahr 2020/2021 befinden sich insgesamt 154 Grundschüler (im Alter von drei bis elf Jahren) im Homeschooling – das sind 37 mehr als im Vorjahr, wie das Bildungsministerium mitteilte. Gleichzeitig werden nur 30 Sekundarschüler (im Alter von 12 bis 19 Jahren) zu Hause unterrichtet. Das sind fünf weniger als im Vorjahr.

Seit vergangenem September scheint das Homeschooling aufgrund der Corona-Pandemie auf dem Vormarsch zu sein – zumindest bei Grundschülern. Im Bildungsministerium relativiert man: «Diese Zahlen ändern sich ständig. Bei der Mehrheit der betroffenen Schüler handelt es sich um Kinder, die sich nur für einen sehr begrenzten Zeitraum im Land aufhalten», so das Bildungsministerium.

Homeschooling benötigt eine Genehmigung

Zur Erinnerung: Ab dem 4. Lebensjahr eines Kindes besteht in Luxemburg eine allgemeine Schulpflicht. Diese gilt ebenfalls in Pandemie-Zeiten. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld zwischen 25 und 250 Euro. Bei einer Abwesenheit des Schülers ohne triftigen Grund, setzt sich das Lehrpersonal mit den Eltern in Verbindung. Eltern, die ihr Kind zuhause unterrichten möchten, müssen einen begründeten Antrag an den Regionaldirektor stellen.

Wenn dieser genehmigt wird, unterliegt der Unterricht der Kontrolle des Direktors, um sicherzustellen, dass das Kind im Homeschooling einen angemessenen Unterricht erhält. Nach Angaben des Bildungsministeriums seien bisher von den Regionaldirektoren keine besonderen Probleme mit Eltern aufgetreten.

(Olivier Loyens/ L'essentiel)