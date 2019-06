Mitarbeiter war wohl an Veruntreuung beteiligt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach den Fällen bei der Gesundheitskasse CNS und der Arbeitsagentur Adem wird nun die Gemeinde Hesperingen von einer Finanzaffäre erschüttert. Die Gemeindeverwaltung hat bei der Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfälschung und Veruntreuung Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Nach L'essentiel-Informationen soll ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung in die Affäre verwickelt sein. Der Hesperinger Bürgermeister, Marc Lies (CSV) gab sich wortkarg: «Eine Untersuchung ist diesbezüglich eingeleitet worden. Die Daten des betreffenden Kontos und weiteres Material liegen der Polizei vor. Sie hat nun die Ermittlungen ausgenommen», sagte er. Falls wirklich ein Mitarbeiter in den Fall involviert sein sollte, sei er sehr enttäuscht: «Unsere Mitarbeiter wurden vereidigt, so etwas darf nicht passieren.»

Die Hesperinger Kämmerei war auf den Fall aufmerksam geworden. «Unsere Mitarbeiter haben bemerkt, dass ein Bürger zahlreiche Rechnungen nicht gezahlt hat», erklärte Lies. «Sie haben denjenigen dann mehrmals kontaktiert. Der hat aber gesagt, dass er alle Rechnungen beglichen hat.» Daraufhin seien die Zahlungen kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass dem Schuldner eine falsche Kontonummer gegeben wurde.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)