Acht Corona-​​Fälle und 100 Gefangene in Quarantäne

In der Strafanstalt in Schrassig wurden acht Häftlinge positiv auf das Coronavirus getestet. Dies führte zur Isolierung von 100 weiteren Gefangenen und zur Einleitung neuer Maßnahmen innerhalb des Gefängnisses. «Aktivitäten, die das Eingreifen externer Personen erfordern, werden gestrichen und interne Bewegungen werden wieder auf das strikte Minimum beschränkt», teilt die Verwaltung am Montag mit. Diese Regeln sollen mindestens für zwei Wochen gelten.

«Besuche dürfen weiterhin stattfinden, allerdings mit maximal zwei Besuchern pro Insasse (einschließlich Kindern) mit Abtrennung durch eine Plexiglaswand», heißt es weiter. Es gebe unter den Häftlingen sowohl Geimpfte wie auch Ungeimpfte, erklärt Serge Legil, Direktor der Gefängnisverwaltung, gegenüber L'essentiel. Ihm zufolge «zeigen einige Insassen leichte bis mittelschwere Symptome, während andere symptomlos sind».

Das Gefängnis halte sich an die Quarantäne- und Isolierungsvorschriften der Gesundheitsbehörden. Die Betroffenen werden «in speziellen Abteilungen untergebracht».

(nc/nm/L'essentiel)