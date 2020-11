Corona verschärft das Problem häuslicher Gewalt

«Während des Confinement haben wir gemeinsam mit dem Staat Frauen und Kinder, die zum Opfer vom häuslicher Gewalt wurden, in Hotels untergebracht. Unsere eigenen Unterkünfte waren überfüllt», sagt Anik Raskin, Direktor des Nationalrats der Luxemburger Frauen (CNFL) und beschreibt damit, wie es derzeit in Sachen häuslicher Gewalt um Luxemburg bestellt ist.

Im Jahr 2020 seien aufgrund der Corona-Pandemie besonders viele schwere Fälle verzeichnet worden. Die Vereinigungen, die sich dem Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt verschrieben haben, erwarten ein beispielloses Jahr. Die häusliche Gewalt wird einer der Schwerpunkte der «Orange Week» sein, die am Mittwoch zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beginnt.

« Für die Opfer ist es schwerer, Hilfe zu holen »

«Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und der Enge der Wohnungen kommt es häufiger zu Gewalt. Für die Opfer ist es unter diesen Umständen schwerer, Hilfe zu holen», bemerkt Andrée Birnbaum, Exekutivdirektorin der Organisation «Women in Distress».

Zu Beginn des Lockdowns wurde eine Helpline eingerichtet. «Die Supermärkte haben die Nummer ausgehängt, weil dies ein Ort ist, an den die Opfer oft ohne den Täter gehen», sagt Anik Raskin. «Im Jahr 2020 sind sowohl die Rufe nach psychologischer Unterstützung als auch die Fälle von Gewalt häufiger geworden», sagt Birnbaum. «Wir befürchten, dass die Gleichstellung der Geschlechter an Bedeutung verlieren wird», so Raskin.

(Séverine Goffin/L'essentiel)