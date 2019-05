Nach Unfalltod – Spur führt nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es passierte am 1. Juli 2018: Ein Auto war auf der A8 bei Zweibrücken-Ernstweiler ungebremst in ein Motorrad der Marke Harley-Davidson gerast. Der Fahrer schwebte nach dem Unfall lange in Lebensgefahr, sein 13-jähriger Stiefsohn starb sofort. Nun führen Spuren offensichtlich ins Großherzogtum. Wie die Saarbrücker Zeitung schreibt, wurde nach Zeugenhinweisen ein Rechtshilfeersuchen nach Luxemburg gestellt.

Zu der neuen Spur könne man laut Polizei Zweibrücken keine weiteren Details nennen. Bekannt ist bereits, dass der Fahrer eines vermutlich weißen Mercedes – eventuell eine E-Klasse – Fahrerflucht begangen hatte. Über die Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» (im Video ab etwa Minute 43:33) wurde nach dem Fahrer gefahndet, in der Folge waren viele Zeugenhinweise bei der deutschen Polizei eingegangen.

In der Sendung hieß es, dass das Fluchtauto vermutlich kein luxemburgisches Kennzeichen hatte. Das Fahrzeug muss zudem einen auffälligen Schaden vorne rechts aufgewiesen haben.

