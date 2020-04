Petition fordert Prämie für Klinikpersonal

Das medizinische Personal in den luxemburgischen Krankenhäusern steht wegen der Coronavirus-Krise derzeit unter großer Belastung. Eine Petition, die seit diesem Mittwoch und bis zum 26. Mai auf der Website der Chamber unterschrieben werden kann, fordert deshalb «eine einmalige Prämie für alle Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen für ihren außergewöhnlichen Einsatz in der Krisenzeit gegen Covid-19». Verschiedene Supermarktketten hatten ihren Mitarbeitern bereits einen Bonus bezahlt, um in der Krise zum Durchhalten zu motivieren.

Seit diesem Mittwoch gibt es damit insgesamt 25 Petitionen zur Unterschrift, 14 neue und elf, die zu Beginn der Krise auf der Chamber-Website online gegangen sind. Die neuen Petitionen betreffen mehrheitlich das Coronavirus. So fordert ein Petent beispielsweise die Schaffung eines Solidaritätsfonds für geschlossene Unternehmen, während ein anderer die Aussetzung der Rückzahlung von Krediten durchsetzen will. Auch staatliche Beihilfen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Selbstständige werden in einer Petition angesprochen. Eine weitere fordert eine groß angelegte und kontinuierliche Test-Kampagne für Covid-19 im ganzen Land. Schon jetzt gehört Luxemburg zu den Ländern, die am meisten testen.

Kurios: Ein Petent fordert französische Untertitel für die Pressekonferenz-Livestreams der Regierung, obwohl alle Reden auch mit französischer Live-Übersetzung gestreamt werden. Andere Petitions-Themen betreffen Rauchverbote, einen Feiertag am Tag der Frauenrechte oder einen halben Tag Urlaub zum Blutspenden.

(jw/L'essentiel)