MeteoLux warnt erneut vor Starkregen

Die Luxemburger müssen weiter auf Sommerwetter warten. MeteoLux hat erneut eine - diesmal orange - Warnmeldung vor starken Regenfällen herausgegeben. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen, in welchem die Meteorologen mit Niederschlägen von 41 bis 60 Litern pro Quadratmeter rechnen, also nochmal mehr als am Dienstag.

Vor allem Autofahrer sind daher zu äußerster Wachsamkeit im Straßenverkehr aufgerufen. Außerdem gilt noch bis Mittwochmittag eine Hochwasserwarnung für die Einzugsgebiete der Flüsse Sauer, Alzette, Chiers und Syre sowie der Mosel. Auf Nachfrage von L'essentiel am Dienstag konnte Christine Bastian, Leiterin der Abteilung Hydrologie der Wasserwirtschaftsverwaltung, keine genaue Prognose abgeben: «Es ist im Moment nicht möglich vorherzusagen, wie hoch der Wasserstand steigen wird, da die Wetterlage weiterhin unsicher ist. In diesem Stadium gibt es verschiedene Modelle, die unterschiedliche Dinge aussagen.» Einwohner können die Lage auf inondations.lu verfolgen.

Auch für weite Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland droht am Mittwoch die Gefahr von heftigen Unwettern. Für die meisten Kreise in Rheinland-Pfalz gilt sogar die höchste Warnstufe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit.In Gewitternähe sind teils stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag dauert der Starkregen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad oft an.

Auch am Donnerstag bleibt es ungemütlich. Bei wechselnd starker Bewölkung können Schauer und kräftige Gewitter auftreten. Dem DWD zufolge sind erneut Unwetter möglich.

(L'essentiel)