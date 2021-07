Nachtclubs wehren sich gegen «Hotspot»-​​Vorwürfe

«Wir waren eineinhalb Jahre lang geschlossen. Wir hatten Angst um unser Überleben», sagt Marcello Raneri, Manager des Gotham in Luxemburg, «deshalb respektieren wir die Regeln. Jeder wird geprüft oder getestet. Wir haben nichts zu verbergen.» Deshalb habe er auch keine Sorge vor Polizeikontrollen, auch nicht in zivil. Denn Marcello Raneri ist nicht wirklich glücklich über die Tatsache, dass die Nachtclubs in den vergangenen Tagen als «Hotspot» für die Pandemie bezeichnet wurden.

«Man muss immer einen Schuldigen finden», sagt er und befürchtet, dass Nachtclubs beim nächsten Gesetz die Rechnung bezahlen werden, obwohl sie seiner Ansicht nach gar keine Schuld tragen. Er verweist auf den organisatorischen Aufwand, den die Veranstalter betreiben, um die Begrenzung von 300 Personen zu gewährleisten sowie an die zusätzlichen Kosten von etwa 1500 Euro für Tests pro Wochenende.

«Auf den Straßen waren wahrscheinlich 20.000»

Der Club Apoteca etwa hat für die Öffnung eine doppelte Eingangsschleuse geschaffen und zwei Personen für die Kontrolle eingestellt. «Ohne Kontrolle kommt keiner rein», sagt Manager Marc Grandjean verärgert. «Ich bin durchaus einverstanden, dass der Nationalfeiertag eine Rolle gespielt haben könnte. Aber neun Clubs in Luxemburg mit 300 Leuten, das macht 2700 Menschen – mit Test oder CovidCheck», sagt Grandjean, «auf den Straßen waren wahrscheinlich 20.000.»

«Das Risiko Null existiert nicht», stellt Marcello Raneri fest, für den die Zuverlässigkeit von Selbsttests, die Inkubationszeit, die 48 Stunden Gültigkeit des PCR-Tests oder die Einstellungen «auf Risiko» für das Virus ausreichen können, vor allem bei einem jungen, noch wenig geimpften Publikum. Er bestätigt, Meldungen von positiven Fällen erhalten zu haben. «Fünfzehn bis zwanzig in drei Wochen», sagt er. Aber die möglichen Infektionsorte seien vielfältig, gerade nach einer Tour durch Bars oder privaten Partys. Er appelliert an «die Verantwortung eines jeden». Er vertraue den Tests, dem CovidCheck und der Impfung. «Was soll man weiter tun», fragt Grandjean.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)