Die Schüler wollen den coolsten (Haar-​​)Schnitt

«Als sie klein waren, war es ihnen egal, jetzt wollen sie selbst entscheiden, mit welcher Frisur sie zur Schule gehen», bemerkt Marion lächelnd, als sie mit Sohn Ben und Tochter Dana, einige Tage vor Beginn des Schuljahres, den Salon Ferber im Einkaufszentrum Belle Etoile in Bartringen betritt. Ben lässt sich seine Haare nur leicht schneiden. «Ich will, dass sie lang bleiben», erklärt der Elfjährige, der ein Stirnband trägt, «sonst hängen meine Haare im Gesicht herum.» Auch seine Schwester, die elfjährige Dana, hängt an ihren Haaren. «Der Frisör hat nur meine Spitzen um fünf Zentimeter geschnitten», sagt sie.

Im Salon T&A in Differdingen ist die 14-jährige Alicia nur, um ihre Haare glätten zu lassen. «Vielleicht mache ich mir zu Hause ein paar Zöpfe à la Kim Kardashian», sagt sie und lächelt verlegen. Frisörmeisterin Ana Torres, die am Schuljahresanfang auffällig viele junge Kunden hat, stellt fest, dass die meisten Mädchen ihre langen Haare kaum kürzen lassen.

Viele lassen sich ihre Haare aber färben. «Bernsteinblond ist gerade der Renner», führt Torres aus. Ein Trend, der auch im Salon in Bartringen zu beobachten ist. «Die Mädchen haben Angst, dass wir zu viel abschneiden», bemerkt Inhaber Lionel Ferber.

(Olivier Loyens/L'essentiel)