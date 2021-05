Kindergeld-​​Reform passiert Regierungsrat

Der Regierungsrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch den Entwurf zur Reform des Kindergeldes gebilligt. Demnach soll künftig der Anspruch auf Kindergeld nicht mehr an die Kinder, sondern an den Arbeitnehmer geknüpft sein. Der Arbeitnehmer kann dann jedoch nur noch Geld für Kinder beanspruchen, die auch mit ihm verwandt sind.

Auslöser der Reform war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Ein Grenzgänger sah sich durch die bisherige Regelung diskriminiert, weil Luxemburg für das Kind seiner Ehefrau kein Kindergeld zahlen wollte. Luxemburg hatte die Zahlung des Kindergeldes mit der Begründung verweigert, die Kinder seien weder mit dem Grenzgänger verwandt, noch hätten sie einen konkreten Bezug zum Großherzogtum. Die EU-Richter urteilten im April 2020, dass diese Praxis eine «mittelbare Diskriminierung» darstellt.

Mit der Reform kommt der Index

Deshalb hatte Familienministerin Corinne Cahen gemeinsam mit dem CAE eine Reform der Regelung ausgearbeitet. Die Neuregelung soll einerseits die Ungleichbehandlung zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden Arbeitnehmern beenden. Ein anderes Ziel der Neufassung war es, dass Luxemburg künftig nicht mehr Geld für Familienleistungen zahlen muss.

Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, dass das Kindergeld in Zukunft an den Index angeknüpft wird. Diese Indexierung greift ab dem 1. Januar 2022. Derzeit ist die Beihilfe bei 265 Euro pro Kind gedeckelt. Die Reform greift zudem einen weiteren EuGH-Entscheid auf. Die Richter hatten geurteilt, dass die bisherige Praxis zum Elternurlaub in Luxemburg mit dem EU-Recht nicht vereinbar ist. In Luxemburg galt bislang, dass man zum Zeitpunkt der Geburt dem Sozialsystem angeschlossen sein musste, um Elternurlaub in Anspruch nehmen zu können. Nach Angaben des Staatsministeriums wird diese Bedingung mit der Reform aus dem Gesetz gestrichen.

