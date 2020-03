Am Montagmittag herrschte am Bahnhof von Luxemburg-Stadt reger Betrieb. Einige Reisende liefen zu ihrem Zug, andere eilten in die Stadt. Die Besonderheit im Vergleich zur Vorwoche: Erstmals mussten Fahrgäste ihre Fahrt nicht bezahlen, wenn sie in der zweiten Klasse reisten.

«Das ist eine absolut brillante Maßnahme», sagt Hassan, der «jeden Tag von Esch/Alzette» pendelt und erwartet, dass er dadurch Geld sparen kann. Er ist stolz darauf, dass Luxemburg «das erste Land der Welt ist, das diesen Schritt macht». Dasselbe gilt für die Jugendlichen Gilles, Stéphane und Mika. «Ich wohne in Walferdingen, ich nehme jeden Tag, auch am Wochenende, den ÖPNV, und bin froh, dass ich nicht mehr bezahlen muss.»

Für manche Arbeitnehmer bringt die Umstellung keine Vorteile. «Ich muss um 5 Uhr morgens bei der Arbeit sein, um diese Zeit gibt es keinen Bus», beschwert sich Franck in der Mittagspause. Nathalie ihrerseits erklärt, dass sie nicht mit dem Zug zur Arbeit kommen kann: «Ich bin berufsbedingt auf mein Auto angewiesen. Aber ich werde in Zukunft mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wenn ich privat reise.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)