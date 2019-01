Luxemburg ergreift keine Maßnahmen

In Rheinland-Pfalz nahe der Luxemburger Grenze wurde kürzlich die Blauzungenkrankheit bei einem Rind festgestellt. Im und um das Bundesland wurde ein Sperrgebiet eingerichtet. Das infizierte Tier wurde vorsorglich getötet.

Die Blauzungenkrankheit ist eine virale Infektionskrankheit von Wiederkäuern. Für den Menschen besteht keine Ansteckungsgefahr. Daher können Fleisch- und Milchprodukte ohne Bedenken verzehrt werden.

Auch in Luxemburg wird die Besorgnis größer. Landwirtschaftsminister Romain Schneider gibt in einer am Mittwoch veröffentlichten parlamentarischen Antwort jedoch Entwarnung. Demnach habe der Fall in Rheinland-Pfalz «keine direkten Auswirkungen auf Luxemburg, solange es in der Nähe unserer Grenze keine Verbreitung des Virus gibt und das Risiko der Kontamination eines Rindes in unserem Viehbestand nicht erhöht wird».

Abgesehen von einer aktiven Überwachung der Tiere durch Bluttests, wie sie in den Verordnungen vorgesehen ist, habe man daher noch keine spezifischen Gesudnheitsmaßnahmen geplant. Das Großherzogtum verlange zudem, wie in anderen EU-Ländern auch keine obligatorische Impfung von Nutztieren. «Die Impfung mit einem verfügbaren Impfstoff ist ein Mittel zur Vorbeugung der Krankheit, vorausgesetzt. Dies setzt vorraus, dass 80 Prozent der Herde geimpft sind», so der Minister.

(L'essentiel)